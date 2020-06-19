مقارنة ليلى شعير مع صوفيا لورين تثير الجدل

المواطن - سعد البحيري

دخل عدد من المغردين في حالة من الجدل بسبب المقارنة بين الفنانة المصرية ليلى شعير والفنانة الإيطالية صوفيا لورين بمناسبة ذكرى ميلاد الأولى ذات الأصول الفرنسية.

وبطبيعة الحال انحاز العديد من المغردين العرب والمصريين إلى ليلى شعير، وقالوا إنها الأجمل، فيما رأى البعض أن كل فنانة منهما لها حضورها المختلف، ولا يجب وضعهما في مقارنة بحسب المظهر أو الشكل، بل يجب أن تكون المقارنة فيما يتعلق بالأداء.

والمعروف أن ليلى شعير من مواليد 18 يونيو 1940، لأب مصري وأُم فرنسية، بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964 ، غابت عن السينما للفترة إلى أن عادت حديثًا بأدوار صغيرة منها دورها بفيلم “ما تيجي نرقص” مع الفنانة يسرا، عملت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها في السنوات 1960 حتى 1990 من القرن العشرين، اعتزلت المجال الفني عام 2006.

عم ليلى شعير هو الكابتن أمين شعير كابتن النادي الأهلي المصري الأسبق بعد اعتزال مختار التتش، وهي ابنة خال والد المخرج أحمد يسري، وقد تزوجت من الممثل عمرو الترجمان.

أما صوفيا لورين فهي ممثلة إيطالية من مواليد 20 سبتمبر 1934، حائزة على جائزة الأوسكار، وقد كانت تعتبر على نطاق واسع الممثلة الإيطالية الأكثر شعبية في وقتها، كما عدت رمزًا من رموز الإغراء.

في عام 2019 حصلت صوفيا لورين على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا.

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