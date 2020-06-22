مقترحات سودانية عاجلة بشأن سد النهضة

المواطن - الرياض

قال مصدر مطلع بحكومة السودان: إنهم ستقدمون باقتراحات عاجلة لمجلس الأمن لحل الأزمة بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الحوار يعد أفضل الطرق لحل الأزمة.

وتصاعدت وتيرة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول ملء خزان سد النهضة من قبل الحكومة الإثيوبية؛ ما أسفر عنه تصعيد مصر ملف سد النهضة وإحالته إلى مجلس الأمن، والتهديد الذي جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن القاهرة ستتخذ إجراء صريحًا، إذا لم تعد أديس أبابا إلى طاولة التفاوض، رد عليه وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا.

وفي المقابل اتهم الوزير الإثيوبي مصر بمحاولة التلاعب بالمفاوضات كذريعة للحد من حق إثيوبيا في سد النهضة الإثيوبي باسم “التفاوض”. وقال: إن “أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة”.

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