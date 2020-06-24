مكة المكرمة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا بـ ٤٧ مئوية

المواطن - محمد داوود- جدة

ما زالت درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في معظم مناطق السعودية، إذ تسجل غدًا الخميس ١٠ مدن 40 درجة مئوية فما فوق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا بـ ٤٧ درجة، المدينة المنورة ٤١ درجة، الرياض ٤٠ مئوية، جدة وينبع ٤٣ درجة، الدمام والأحساء ٤٤ درجة، بريدة والقنفذة ٤٠ مئوية.

وأضافت الأرصاد وحماية البيئة أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم نجران كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

ونوهت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة.

نصائح عند ارتفاع درجات الحرارة

وفي السياق نصح استشاري الباطنة الدكتور إبراهيم أبو الحسن جميع أهالي المدن الحارة بالحرص على ٤ أمور وهي:

⁃ تناول السوائل بشكل مستمر، وخصوصًا العاملين في الميدان لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرّق.

⁃ تجنب الإكثار من تناول المشروبات الساخنة، ومنها مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والأفضل تناول الماء والعصائر الطازجة ومنها البرتقال والرمان والجزر والليمون.

⁃ تجنب أشعة الشمس المباشرة وتغطية الرأس عند الخروج ظهرًا وارتداء النظارة الشمسية لحماية العينين.

⁃ نصح الأطفال بعدم الإكثار من تناول المثلجات والآيسكريم؛ لأن ذلك قد يمهد إصابة الأطفال بالتهاب الحلق.

وأكد د. أبو الحسن أن أكثر الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة هي ضربة الشمس والإنهاك الحراري؛ لذا يتوجب على جميع أفراد المجتمع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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