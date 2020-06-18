مكة تترقب الأحد.. 1560 مسجدًا تعود للحياة بعودة المصلين

المواطن ـ نداء عادل

بترقب وغبطة، ينتظر المواطنون عودة الصلاة في مساجد مكة المكرمة، الأحد المقبل، بعدما باعدت جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بينهم وبينها على مدار 90 يومًا.

تهيئة واستعدادات:

ويفتح 1560 مسجدًا وجامعًا أبوابه في مكة، لاستقبال المصلين بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل 21 حزيران/يونيو الجاري، بعد انقطاع 90 يومًا، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي هيّأت فيه فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

متطوعون:

وشمَّر عدد من المتطوعين عن سواعدهم، للمشاركة في مبادرة “تهيئة المساجد” في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.

وتهدف المبادرة إلى تهيئة جوامع ومساجد مكة لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد، وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة، خلال العودة للصلاة في المساجد.

4 أيام للاستعداد:

ونفذت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية -إدارة التطوع البلدي- التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمر قندي، في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، أنَّ “هذه المبادرة ستستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي”.

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