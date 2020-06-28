مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تسجل مكة أعلى درجات الحرارة غدًا الاثنين، حيث تسجل 46 مئوية، في حين تسجل كل من المدينة والدمام والأحساء 45 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وعلى صعيد باقي المدن السعودية من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدًا ارتفاعًا في بعض المدن؛ حيث تسجل كل من الرياض وحفر الباطن 44 درجة، فيما تسجل وادي الدواسر وبريدة 43 درجة في كل منهما، بينما تصل درجات الحرارة في ينبع والعلا 42 وفي رفحاء وشرورة 41.

أما أدنى درجات الحرارة فستكون في أبها التي ستسجل 19 درجة والباحة وطريف التي من المتوقع أن تسجل كل منهما 20 مئوية.

حالة الطقس غدًا:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.