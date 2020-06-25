ممرضة تروي لـ”المواطن” تفاصيل إنقاذ شاب تعرض لـ حادث بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

روت الممرضة غزل بنت عبيد العنزي لـ”المواطن” تفاصيل إنقاذ شاب تعرض لـ حادث مروري في أحد شوارع محافظة حفر الباطن، والذي صادف خروجها من منزلها لتجده مسجى على الأرض يعاني ضعف في نبضات القلب، لتقوم بعمل الإسعافات الأولية وإنقاذ حياته قبل وصول الهلال الأحمر.

وقالت الممرضة العنزي في حديثها لـ”المواطن“: كنت خارج منزلي ورأيت شاب ملقى على الأرض، وعلى الفور قمت بالنزول والاطلاع على وضعه ووجدت ضعفًا بنبضات القلب لأقوم بعمل الإسعافات الأولية لأجد استجابة منه وبقيت معه حتى وصول الهلال الأحمر.

وأضافت العنزي أنها تعمل في القطاع الصحي منذ خمس سنوات وأنها تفتخر بمشاركتها في خدمة الوطن خلال جائحة كورونا.

وتابعت: أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي اهتم بالممارسين الصحيين وشكرهم، وكانت سلامة الإنسان من أولوياته.

واختتمت الممرضة غزل العنزي حديثها بقولها: “في هذه المناسبة أدعو أهالي حفر الباطن بالتقيد بتعليمات وزارة الصحة، والتي من أبرزها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

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