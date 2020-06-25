ممشى تبوك يشهد عودة الأهالي إلى ساحاته

المواطن - واس

يشهد ممر المشاة بمدينة تبوك، منذ بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة، إقبالاً من محبي ممارسة رياضة المشي، وسط وعي والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار “نعود بحذر”.

وعملت أمانة ” تبوك” على تهيئة كافة الممرات بالمنطقة، والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.

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