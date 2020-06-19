من مقود الطائرة إلى توصيل الطلبات بالدراجة النارية كورونا تقتل الأحلام !

المواطن ـ نداء عادل ـ ترجمة:

تجبر الالتزامات اليومية المرء على اتّخاذ منعطفات عنيفة أحيانًا في حياته للوفاء بها، وهذا هو حال بعض العاملين في صناعة الطيران، بعدما توقفت الطائرات على المدرجات إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واقتطعت الشركات جزءًا من رواتب موظفيها.

وكشف الطيار التايلاندي ناكارين إنتا، وفق شبكة “CNN” الإخبارية الأميركية، أنّه كان يعمل في الرحلات التجارية لأربعة أعوام، إلا أنَّ فيروس كورونا المستجد تسبب في تبديل أوضاعه المعيشية.

وأوضح أنّه “أُجبر بعض موظفي شركة الطيران على أخذ إجازة من دون راتب، وبالنسبة لمعظمنا، اقتُطع من رواتبنا أكثر من 70%”.

وأشار إلى أنّه “بما أنه لا تزال لديَّ التزامات شهرية؛ كان عليَّ أن أجد عملًا بنفسي”، موضحًا أنّه “أدركت أنَّ بمقدوري الحصول على دخل صغير لدعم زوجتي وابنتي البالغة من العمر أربع سنوات، من خلال تسليم طلبات الطعام على دراجتي النارية”.

واعتبر الطيار السابق، أنّه بالمقارنة مع الوضع الراهن، فإن الحصول على 30 دولارًا يوميًا يُعدُّ مكسبًا بالنسبة لي.

يذكر أنَّ راتب الطيار التجاري يتراوح ما بين 6000 إلى 8000 دولار أميركي.

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