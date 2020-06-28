موجة غبار تحد الرؤية على طريق الساحل بمكة

المواطن - الرياض

حذر مركز عمليات 911 من موجة غبار داهمت أجزاءً من طريقي الساحل القديم والجديد في عدد من محافظات مكة المكرمة شملت الليث وجدة والعاصمة المقدسة.

الإنذار المبكر يحذر من موجة غبار على مكة

من جهة أخرى حذر النظام الآلي للإنذار المبكر في التابع للهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الموج في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت القنفذة، بحرة، خليص، رابغ وجدة.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بارتفاع الأمواج وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تأثيرًا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.