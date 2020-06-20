موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة إيفرتون ضد ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة إيفرتون ضد ليفربول غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون.

ويسعى الريدز خلال مباراة إيفرتون ضد ليفربول إلى تحقيق الفوز الذي يقربه أكثر فأكثر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد مرور 30 عامًا.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحدث في المؤتمر الصحافي عن فشل ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر قبل انطلاق مباراة إيفرتون ضد ليفربول قائلًا: ” “كل هذا أصبح من الماضي، الآن تيمو فيرنر لاعبًا في صفوف تشيلسي، هذا كل شيء”.

وقبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن ظهور حالة جديدة مصابة بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء الماضي.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول أن الشخص المُصاب بفيروس كورونا تم معرفة إصابته بعد إجراء الفحص للمرة التاسعة خلال مرحلة الفحوصات الشاملة، حيث تم من خلالها إجراء الفحص على 1541 لاعبًا وموظفًا من أندية الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي كان تم استئنافه الأربعاء الماضي بمباراتي أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين، قبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي توتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، حيث سجل البرتغالي برونو فيرنانديز لـ مانشستر يونايتد بينما سجل الهولندي ستيفن بيرجوين لفريق توتنهام، وذلك قبل انطلاق مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

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