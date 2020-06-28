نادٍ جديد يطلب ضم أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أيام اللاعب أحمد موسى، مهاجم النصر والمنتخب النيجيري مع العالمي أصبحت معدودة، وذلك مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.

ولم ينجح موسى في إثبات ذاته مع النصر، حيث طالبت جماهير العالمي من الإدارة وفي أكثر من مناسبة، التفريط فيه خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الراتب المالي الكبير الذي يتقاضاه من إدارة النصر.

وقالت صحيفة milliyet إن نادي فنربخشة التركي مهتم اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب النيجيري في الميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع Completesports أن أحمد موسى ضمن أسوأ 7 لاعبين نيجيريين احترفوا في الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع أن أحمد موسى لعب مع ليستر سيتي 21 مباراة، وسجل هدفين فقط، بالإضافة إلى انه عجز عن صناعة أي أهداف منذ الانضمام لـ ليستر سيتي في صيف 2016.

وكان أحمد موسى انضم لـ النصر في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي.

أندية إنجليزية تُراقب أحمد موسى

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Owngoalnigeria النيجيرية أن بعض الأندية الإنجليزية عرضت على أحمد موسى، التعاقد معه على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2020- 2021، ثم شراؤه بشكل نهائي من نادي النصر.

من ناحية أخرى، يبدو أن البرازيلي جوليانو لاعب وسط النصر، يرغب في الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يُعبر عن رغبته بمغادرة النصر، وذلك بعد المهاجم متعب الحماد ولاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين.

وقبل استئناف النصر لتدريباته استعدادًا لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أبدى اللاعب البرازيلي رغبته في مغادرة النصر والانضمام لنادي غلطة سراي التركي وفقًا لـ aslanarenasi.

جوليانو يطلب مغادرة النصر

وإذا رحل اللاعب البرازيلي عن صفوف النصر، فذلك سيؤدي إلى إرباك حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث لم يجد حتى الآن البديل المناسب للاعب، حتى يوافق على رحيله.

ومن المنتظر عودة نادي النصر إلى تدريباته اليوم الأحد حيث من المقرر انضمام جوليانو، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري، حيث سيعود البرتغالي فيتوريا لتدريبات العالمي، في حال أُثبتت سلبية نتائج فحوصاته وفقًا لـ “الرياضية”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أصفر العاصمة عبر تويتر صورًا لفيتوريا وأحمد موسى، وهما يجريان مسحة كورونا، حيث ستظهر النتائج خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق، أصبح النجم المغربي نور الدين أمرابط قريبًا من العودة إلى الرياض، وذلك للانتظام في تدريبات النصر، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات، كما يُنتظر كذلك عودة البرازيلي جوليانو.

وكانت وزارة الرياضة قررت رفع تعليق النشاط الرياضي بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، كما ستعود مباريات الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل.

وستكون العودة المبكرة لـ أمرابط فرصة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل تجهيز كافة نجوم العالمي واستغلال الوقت الحالي للاستعداد لاستئناف المباريات، حيث ستكون المباريات المقبلة بمثابة نهائيات للفريق النصراوي، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري.

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، وهو يُعانق زميله في النصر، حمد آل منصور بدون ارتداء الكمامة مخالفًا الإجراءات الاحترازية الموضوعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير صحافية فمن المتوقع خصم جزء من راتب حمدالله طبقًا لـ لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بعد عدم التزامه بارتداء الكمامة، أثناء عناقه لزميله حمد آل منصور، من ناحية أخرى رغبت بعض الأندية البرازيلية والتركية في ضم جوليانو.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز على فيديو اللاعب المغربي قائلًا: “هناك مقطع متداول له، وعناق بدون كمامة، هذا الفيديو ينطبق عليه عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مثل هذه المقاطع سلبية للمشاهدين والمتابعين”.

ويستعد العالمي للعودة إلى التدريبات، وذلك استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات بدءًا من الرابع من أغسطس المقبل، بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة.

وفي سياق آخر، يُعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، واحدًا من العوامل الرئيسية التي قادت العالمي للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن نادي النصر سيُجدد عقد روي فيتوريا لمدة موسمين، خلال الفترة المقبلة.

وكان أصفر العاصمة حسم لقب الدوري لمصلحته، وذلك بعد أن فاز على نادي الباطن في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، بينما فاز الهلال على الشباب، لكن العالمي حسم اللقب بفارق نقطة واحدة.