نصائح هامة لمنع الالتهابات الناتجة عن ارتداء الكمامة

المواطن - محمد داوود- جدة

نصح استشاري الجلدية الدكتور هشام علي، بضرورة استبدال الكمامة الصحية بعد الاستخدام الآمن لتجنب التعرض لأي التهابات في الوجه، وخصوصًا الذين يرتدونها لساعات طويلة، مع ضرورة إعطاء فواصل راحة للوجه إذا كان الشخص بمفرده؛ إذ إن ذلك لا يشكل أي مخاوف طالما الفرد غير مخالط للآخرين.

وشدد الاستشاري على ضرورة غسل الكمامة يوميًا إذا كانت قماشية؛ وذلك ضمانًا لعدم وجود أي ذرات أو رائحة تتجمع في القماش لذا ينصح بالغسل اليومي.

نصائح هامة:

وفي السياق وللحماية من الآثار السلبية لـ الكمامة على البشرة، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:

– شرب الكثير من الماء يوميًّا لتجنب حب الشاب الذي ينجم عن جفاف البشرة.

– تجنب وضع أي مواد كيميائية على بشرتك، خاصة عند المعاناة من الطفح الجلدي أو حب الشباب.

– تنظيف الوجه بشكل صحيح بالماء والصابون ومنظفات الوجه الصحية، إضافة إلى وضع المرطبات عليه.

– الحفاظ على نظافة اليدين لتجنب انتقال البكتريا إلى الوجه عند ملامسته.

– استخدام الكمامة المصنوعة من أقمشة لا تسبب التحسس والتهيج.

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