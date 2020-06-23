نظام نور يشهد تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين

المواطن - الرياض

شهدت عمليات الدخول على نظام نور عبر الرابط هنا خلال الـ 24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطلاب السعوديين، وغير السعوديين، وتسجيل مَنْ أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.

وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد من تم تقييدهم على سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلبًا.

شواغر:

وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعدًا دراسيًّا في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني “نور”، دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.

ضوابط القبول:

ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ90 يومًا، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ180 يومًا أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق، إنهاء العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات بنجاح محققةً أرقامًا غير مسبوقة في عملية “التعليم عن بُعد” سواء على مستوى الأداء أو النتائج النهائية.

وأكدت وزارة التعليم أنها استطاعت من خلال البدائل التعليمية عن بُعد، العمل على استمرار العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة “كورونا”، ووفرت المناهج الدراسية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مدار الساعة في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من فيروس كورونا.

ويمكن التسجيل في نظام نور للاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي برقم الهوية فقط (اضغط هنا).

خطوات التسجيل في نور:

– يجب أن يتم التسجيل أولًا في نظام نور.

– يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة عدم التسجيل يتم الضغط على رابط تسجيل ولي أمر جديد ومن الخيارات يتم اختيار تسجيل الأبناء.

– بعدها ستظهر عدة اختيارات ويتم اختيار تسجيل طالب جديد وإكمال البيانات المطلوبة (رقم الهوية- صلة القرابة- تاريخ الميلاد) ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ويجب ملاحظة أنه لا يمكن تسجيل الطالب في نظام نور والذي لم يبلغ سن الالتحاق بالمدرسة، أما في حالة أن الطالب غير سعودي فيجب التسجيل في الموعد المحدد الموجود في النظام.

ولفتت التعليم إلى أنه في حالة استيفاء جميع الشروط الموجودة على نظام نور ستظهر بيانات الطالب ويتم تحديد مكتب التعليم بالمنطقة لتظهر المدرسة المطلوبة والضغط على تسجيل، ثم قبل زيارة المدرسة يجب الحرص على إحضار المرفقات المطلوبة وطبع استمارة الفحص الطبي.

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

ويعتبر النظام برنامجًا خاصًّا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.

خدمات نظام نور:

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب حيث يمكن الاطلاع على طريق التسجيل من هنا

كما يتيح لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام، ويتيح أيضًا خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

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