هارون كمارا بالدوري.. 15 مباراة وساهم بـ5 أهداف

المواطن - مروة نبيل

ظهر هارون كمارا بمستوى جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

هارون كمارا

وشارك هارون كمارا في 15 مباراة مع الاتحاد خلال الـ22 جولة الماضية، بمعدل 610 دقيقة، وتمكن من المساهمة في تسجيل 5 أهداف، حيث هز الشباك مرة واحدة، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وقام كمارا بـ3 تسديدات على المرمى، وبلغت دقة التمرير 75%، ونجح في اكتساب 6 أخطاء، فيما ارتكب 19 خطأ، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي الاتحاد قد نجح في التعاقد مع هارون كمارا صاحب الـ22 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمدة 5 مواسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.