هاشم سرور مشيدًا بـ3 نجوم: تاريخي معهم أبيض

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بـ3 نجوم سابقين، واصفًا تاريخه معهم بـ”الأبيض”.

هاشم سرور

وقال هاشم عبر “تويتر”: “بعيدًا عن كرة القدم وبعيدًا عن مستوياتهم أقول لهؤلاء الثلاثة عندي منزله كبيرة لما يحملون من بياض القلب وحب الغير ولما يملكون من تواضع وأخلاق كبيرة وسيرة مميزة بين الناس”.

وتابع نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “ماجد عبدالله – فؤاد أنور – محمد عبدالجواد تاريخي معهم كله أبيض وهذا مصدر سعادتي بعد كل هذا العمر”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نجم النصر السابق، وأبدت سعادتها بكلماته، ووجه إليه أحد متابعيه سؤالًا، وقال: “هل تلتقي بماجد كثيرًا كابتن هاشم بينكم اتصال”.

ورد عليه نجم نادي النصر السابق، قائلًا: “نلتقي في بعض المناسبات كثيرًا والتواصل مستمر مع ماجد ومع الكثير من لاعبي الأندية ولله الحمد”.

سرور والتواصل مع الجماهير

واعتاد سرور على التواصل مع الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للحديث عن ذكرياته خلال فترة لعب كرة القدم والرد على أسئلتهم، بالإضافة إلى التعليق على أبرز الأحداث الرياضية.

مواضيع ذات صلة

هاشم سرور عن الراهب: معدنه من ذهب

هاشم سرور يقترح على النصر تأجير ملعب جامعة نورة

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر