وزارة الدفاع تعلن نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية لرادارات القطاع الشمالي

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية لرادارات القطاع الشمالي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية تعلن عن نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية والمرافق الإنشائية المساندة لرادارات القطاع الشمالي”.
وأوضحت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على نتائج التأهيل لمشروع تنفيذ البنية التحتية والمرافق الإنشائية المساندة لرادارات القطاع الشمالي من خلال الرابط التالي:
https://mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/126.aspx
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