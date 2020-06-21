وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل والقبول لخريجي الثانوية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 1441هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10/ 11/ 1441هـ.

ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة: (هنا).

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول التسجيل والقبول لخريجي الثانوية في وزارة الدفاع يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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