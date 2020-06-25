وزير الرياضة يجتمع برئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

المواطن - محمد سمعه

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مع ويتلد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس، وذلك بحضور دكتور محمد بن صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر “تويتر” أنه تم مناقشة العديد من المواضيع خلال الاجتماع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين حيث أشاد بانكا بدعم السعودية لبرامج الوكالة الدولية وبجهود عمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مع تعاونها الدائم لتحقيق أهدافها بحماية الرياضة والرياضيين.

وزير الرياضة يُعلن تأسيس رابطة الأكاديميات

وفي سياق آخر، أعلن معهد إعداد القادة، اليوم الخميس، عن موافقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مبادرته بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات.

وجاءت موافقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مبادرة معهد إعداد القادة بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافدًا مهمًا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

ومن المقرر أن يتولى معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.

وفي السياق ذاته، قدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكدًا أن توجيهات ودعم سموه دائمًا حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد.

وأشار إلى أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب، وذلك وفقًا للبيان الذي نشره حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أمس الأربعاء، عن تدشين منصة تراخيص مراكز الغوص، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

ونشر الحساب الرسمي لـ الوزارة عبر “تويتر” خطوات الحصول على ترخيص مركز الغوص والتي جاءت كالتالي: “التسجيل في موقع الوزارة، إرفاق السجل التجاري، إرفاق إيجار المركز أو صك الملكية، إرفاق رسم هندسي للمنشأة، التسجيل ببرنامج شموس، إرفاق عضوية الاتحاد”.

وزير الرياضة يُدشن منصة تراخيص مراكز الغوص وعلّق الأمير عبدالعزيز الفيصل بعد تدشين وزارة الرياضة لمنصة تراخيص مراكز الغوص قائلًا: “اليوم ندخل مرحلة جديدة وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا، لذا تم إطلاق هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين، التراخيص اللازمة لممارسة هوايتهم وفق شروط وأنظمة دقيقة”. بينما قال الأمير سلطان بن فهد رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص: “إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص من قبل وزير الرياضة يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة”. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الرياضة عن استئناف النشاط الرياضي بالأندية والمراكز الرياضية والصالات بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، على أن تعود مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل. ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بروتوكول عودة النشاط الرياضي في الصالات والمراكز الرياضية. وجاء البروتوكول كالتالي: “وضع نقطة فحص عند جميع المداخل التي تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية، تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس الحرارة، منع المشتركين أو اللاعبين الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة من الدخول، عدم تمكين أي شخص لديه أعراض الإنفلونزا من العمل حسب تقرير الطبيب المُعالج، وفي حال وجود سكن للعاملين، يُفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص”. وأضاف البروتوكول: “الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، بجانب تطبيق البروتوكول في حال تسجيل حالة مؤكدة”. كما نشرت الوزارة إنفوجراف طالبت من خلاله بتوعية المدربين والمشتركين والعاملين بأعراض فيروس كورونا، مع إتباع آداب العطاس والسعال، ونشر رسائل التوعية عن المرض وطرق الوقاية منه، وعرض الملصقات التثقيفية داخل المنشآت الرياضية. وفي وقت سابق، حدد وزير الرياضة، الجمعة الماضية، الاشتراطات الواجب تطبيقها على الأندية، وذلك من أجل ضمان عودة التدريبات بسلام؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير الرياضة تُدشن منصة تراخيص مراكز الغوص

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