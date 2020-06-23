وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف الإدارية والصحية المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات المرضى (الرياض)

– مشرف مناوب بقسم الاتصالات (الرياض).

– مساعد علاقات مرضى (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– طبيب متخصص/ الطب العام وطب الأورام (الرياض).

– استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (جدة).

– استشاري مساعد الرعاية المركزة (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر