وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الجبيل العام، ومجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام.

تفاصيل وظائف تخصصي الدمام:

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتارية/ إدارة التخطيط الإستراتيجي.

– إداري/ مركز القيادة والتحكم.

– استشاري مساعد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– طبيب نائب طب نفسي.

– استشاري الطب النفسي.

– استشاري مساعد وحدة الطوارئ.

– استشاري مساعد وحدة العناية المركزة.

– استشاري مساعد وحدة العناية المركزة للأطفال .

التقديم على الوظائف:

وأوضحت إدارة مستشفى تخصصي الدمام أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)