وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة الضيافة (الرياض).

– فني سباك (الرياض).

– مسؤول مرافق التدريب (الرياض).

– عامل فني/ الهندسة الكهربائية والميكانيكية (تبوك).

– محلل الخزانة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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