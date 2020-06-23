وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك السعودي الفرنسي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الأعمال.

– مساعد إدارة المنتجات.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في البنك السعودي الفرنسي يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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