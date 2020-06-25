وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الجبيل، الخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق/ مراقب الإنتاج (للجنسين/ الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

– تنفيذي مبيعات/ قسم الأبواب الأوتوماتيكية (للرجال/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، التسويق، الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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