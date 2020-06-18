وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم عناية مركزة.

– استشاري مساعد أعصاب أطفال.

– أخصائي/ أخصائية تمريض عناية مركزة.

– أخصائي/ أخصائية تمريض طوارئ.

– إداري (للنساء).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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