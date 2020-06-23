وظيفة شاغرة لدى هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي- القوائم المالية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت هيئة السوق المالية أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة في هيئة السوق المالية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر