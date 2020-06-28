الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

2020/06/28
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الديوان الملكي : وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز
المواطن - واس

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 



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