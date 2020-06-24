وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا – حايل
تم فك أكوام الحديد واستخراجهم

وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا – حايل

2020/06/24
الساعة 2:13 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا - حايل
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

باشرت الجهات الأمنية والخدمية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين مركبتين على طريق العلا حائل- تبوك.

وبحسب الجهات الرسمية، كان بداخل السيارة الأولى عائلة مكونة من ثلاث سيدات وسائق، أما السيارة الأخرى فكانت من نوع شاحنة (قلاب) فيما نتج عن الحادث وفاة سيدتين بموقع الحادث وإصابة سيدة وشاب قائد المركبة.

وبذل رجال الإنقاذ جهوداً كبيرةً في عملية الانتقال من وسط ركام الحديد، فيما تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، وباشر المرور موقع الحادث لإنهاء الإجراءات والتحقيق.

وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا - حايل
وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا – حايل


4 تعليقات
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سعد الذبياني
5 ساعة

اللهم ارحمهم واغفر لهم وشافي مصابهم واجبر على قلوب اهلهم.

0
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ل ااا
9 ساعة

الله يرحمهم يارب اخخخ

0
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ممم
14 ساعة

الله يرحم المتوفين ويقوم بدر بالسلامه

0
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عمر
16 ساعة

رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته

0
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