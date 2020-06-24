وفاة سيدتين في حادث مروع على طريق العلا – حايل

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

باشرت الجهات الأمنية والخدمية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين مركبتين على طريق العلا حائل- تبوك.

وبحسب الجهات الرسمية، كان بداخل السيارة الأولى عائلة مكونة من ثلاث سيدات وسائق، أما السيارة الأخرى فكانت من نوع شاحنة (قلاب) فيما نتج عن الحادث وفاة سيدتين بموقع الحادث وإصابة سيدة وشاب قائد المركبة.

وبذل رجال الإنقاذ جهوداً كبيرةً في عملية الانتقال من وسط ركام الحديد، فيما تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، وباشر المرور موقع الحادث لإنهاء الإجراءات والتحقيق.

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