يوسف بلايلي يُخبر زملاءه بمصيره النهائي مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصيره مع الفريق لزملائه، وذلك بعد أن تردد اسمه بالرحيل عن صفوف الراقي خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة news gnet أن يوسف بلايلي أخبر زملاءه في الأهلي بأنه سيغادر الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي وقت سابق، رحب النادي الأهلي برحيل اللاعب يوسف بلايلي عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب الجزائري لم ينجح في تقديم أفضل ما لديه مع الراقي.

وقالت صحيفة Competition الجزائرية: إن الأهلي لن يمانع رحيل يوسف بلايلي رغم أن الإدارة الأهلاوية نفت نيتها التفريط في اللاعب الجزائري خلال الفترة الأخيرة، ولكن طلب اللاعب في الرحيل جعل الأهلي يوافق.

وفي هذه الحالة فإن يوسف بلايلي سينضم لنادي غلطة سراي التركي في الميركاتو الصيفي.

وكان بلايلي مارس مجموعة من الضغوطات للرحيل عن الأهلي مثل التهديد بتقديم شكوى إلي الفيفا في حال عدم الحصول على مستحقاته المالية، كما طلب كذلك عدم قيد اسمه في القائمة الآسيوية للفريق الأهلاوي.

وكشفت صحيفة la gazette du fennec الجزائرية عن السبب الرئيسي الذي دفع يوسف بلايلي لاتخاذ قراره بالرحيل وهو خروج اللاعب من قائمة الراقي المشاركة بـ دوري أبطال آسيا، كما أن اللاعب لا يريد الانتقال لأي فريق في منطقة الخليج، حيث إذا غادر الأهلي فسيرحل للعب في القارة الأوروبية مباشرة.

وكانت بعض الأندية الفرنسية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع بلايلي مؤخرًا، في حال قرر مغادرة الأهلي وفقًا لـ“الشرق الأوسط”.

يُذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع يوسف بلايلي، صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022.

من ناحية أخرى، يرغب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي بالأهلي، في إحداث غربلة بالفريق، وذلك من أجل التعاقد مع الصفقات المهمة والمطلوبة لـ الراقي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أكثر من لاعب في الأهلي ألمح برغبته في الرحيل عن الراقي بسبب تأخر المستحقات المالية مثل الجزائري يوسف بلايلي واللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وتستعد إدارة الأهلي للتفريط في يوسف بلايلي وجوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تافاريس حيث، تُرحب إدارة الأهلي برحيلهم شرط وجود عروض قوية للموافقة على بيعهم وفقًا لـ“جول”.

ويعيش الأهلي في الفترة الأخيرة حالة كبيرة من التخبط إداريًّا وفنيًّا، حيث انتشرت الكثير من التقارير حول رحيل عبدالإله مؤمنة رئيس النادي، وهو ما خرج ونفاه بعد ذلك.

ومن الناحية الفنية، يعيش الأهلي حالة من التخبط في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين خلف الوحدة صاحب المركز الثالث، وحصد الراقي 37 نقطة من 22 مباراة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع جوزيف دي سوزا، صاحب الـ31 عامًا، في آب/ أغسطس عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2020/ 2021.

ولعب جوزيف دي سوزا 39 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جميع البطولات، وتمكن من هز الشباك مرة واحدة، فيما نجح في صناعة 6 أهداف.

ولن يُمانع الأهلي رحيل جوزيف دي سوزا مقابل 6 ملايين دولار وفقًا لتقارير صحافية.

ويُفكر الترجي التونسي في استعادة الجزائري يوسف بلايلي مرة أخرى وذلك بعد أن غادر النادي التونسي في صيف 2019 للانضمام لـ الأهلي.

ولن يُمانع الأهلي، رحيل يوسف بلايلي مقابل الحصول على 5 ملايين دولار وفقًا لما ذكرته تقارير صحافية.

وكان يوسف بلايلي ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، التي أُقيمت في مصر للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.

يذكر أن يوسف بلايلي كان طالب بفسخ تعاقده مع الأهلي بسبب تأخر إدارة النادي في تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة.

وأفادت التقارير أن يوسف بلايلي غير مهتم بالانضمام للأهلي المصري أو لنادي الدحيل القطري ويريد فقط العودة لنادي الترجي، في حال قرر مغادرة الأهلي السعودي.

وكان يوسف بلايلي تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2018 و2019 مع نادي الترجي الرياضي التونسي، قبل انتقاله لصفوف فريق الأهلي، كما شارك مع الترجي ببطولة كأس العالم للأندية عام 2018 التي أُقيمت في الإمارات.

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