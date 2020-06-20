20 مخالفة لتطبيق الضريبة المضافة قبل يوم من زيادتها

المواطن - الرياض

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الزكاة والدخل 20 مخالفة لتطبيق الضريبة المضافة خلال زيارتها لـ 60 موقعًا في قطاع التجزئة والسيارات في منطقة الرياض.

وجاء ذلك ضمن الحملة التفتيشية المشتركة مع كل من وزارة التجارة والجمارك السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

زيادة نسبة الضريبة المضافة

وكثفت الهيئة جولاتها الرقابية بهدف التأكد من التزام أصحاب المحلات بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق النسبة المحدثة للضريبة قبل موعدها المحدد المقرر غدًا الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2020.

وأعلنت الهيئة أمس عن رصد 355 مخالفة ضمن 2100 زيارة، شاركت فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.

أبرز المخالفات المرصودة