22 حالة كورونا في بكين والصين تؤكد: الفيروس جاء من أوروبا

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 19 يونيو، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفشٍّ جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.

وسُجلت أيضا 7 حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19 يونيو حزيران، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وكانت الصين قالت يوم الجمعة إنها رصدت سلالة أوروبية من فيروس كورونا تسببت في التفشي الأخير في العاصمة بكين، بينما اكتفت منظمة الصحة العالمية بالقول إن السلالة جاءت من خارج المدينة وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.

ونشرت الصين بيانات تسلسل جيني من عينات أُخذت في بكين قال مسؤولون هناك إنها كشفت عن سلالة أوروبية وذلك بناء على دراسات أولية.

وأصيب أكثر من 200 شخص في الانتشار الجديد للفيروس الذي بدأ قبل 8 أيام وارتبط بمركز شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التسلسل الجيني نُشر مساء الخميس وتمت مشاركته مع منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لبيانات الإنفلونزا.

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