درجات الحرارة تصل 48 في جدة و5 محافظات بمكة

المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بالتزامن مع رياح نشطة وأتربة مثارة.

ونبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر ، على محافظات جدة ، والليث، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة مساءً.

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى الخامسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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