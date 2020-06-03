3 خطوات للإبلاغ عن مخالفة تطبيق الضريبة المضافة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن آلية رفع بلاغ تهرب ضريبي فيما يخص مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن رفع بلاغ عن التهرب الضريبي يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة أو تحميل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ثم تقديم البلاغ.

ستصلك رسالة نصية تفيد استلام البلاغ وقد تتلقى مكالمة هاتفية للحصول على مزيد من المعلومات.

يتم إشعارك بإنهاء الطلب بعد التحقيق فيه.

يتم التواصل معك مرة أخرى لاستلام مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي.

قيمة المكافأة تصل مليون ريال

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أعادت في وقت سابق التذكير بقيمة المكافأة التي يحصل عليها كل من يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي خاصة ما يتعلق بالتهرب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن مكافأة التبليغ تدفع بنسبة لا تتجاوز 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة وبحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال.

موعد زيادة القيمة المضافة

ومن المقرر أن يتم رفع نسبة الضريبة المضافة لتصبح 15 % بدلًا من 5 % اعتبارًا من الغد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت من 11 مايو الماضي وتستمر حتى اليوم 30 يونيو وفق الأحكام التي نشرتها الهيئة في وقت سابق عبر موقعها على الإنترنت: (هنا).