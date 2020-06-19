32 حالة كورونا جديدة بالصين 25 منها في بكين

المواطن - متابعة

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الجمعة إن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 18 يونيو، منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

وسجلت الصين في اليوم السابق 28 حالة إصابة مؤكدة، منها 21 في بكين، وتقيد السلطات المحلية حركة الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضًا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وأعلنت الصين أمس أنها اكتشفت الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بكين التي باتت مركز تفشي الموجة الثانية من الوباء.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المريض هو تانغ، 52 عامًا، كان يشتري الأسماك من سوق المأكولات البحرية شينفادي؛ لأن أطفاله أرادوا أكل السمك، بحسب ما صرح.

واستطرد: بعد مدة قصيرة، عانيت من أعراض الحمى، وتم تشخيص حالتي بإصابة مؤكدة من فيروس كورونا، مضيفًا أنه خلال الفترة من ذهابه إلى السوق وحتى تشخيص حالته، تواصل بشكل وثيق مع 38 شخصًا.

وسوق شينفادي، الواقع في جنوب غرب منطقة فنغتاى ببكين، والذي تصفه وسائل الإعلام بأنه مركز طعام العاصمة، تبلغ مساحته 1.12 كيلومتر مربع، ما يعادل 157 ملعب كرة قدم، وهو أكبر سوق جملة في بكين، حيث يوفر نحو 80% من المنتجات الطازجة للمدينة.

وشددت الصين من إجراءات الحجر الصحي خوفًا من الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا بعد أن سجلت مدينة بكين 158 حالة مؤكدة في غضون أسبوع.

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