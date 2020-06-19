40 إصابة جديدة بكورونا في جازان والإجمالي 1726

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 10 إصابات، وصامطة 11 إصابة، والدرب 6 إصابات، وفرسان 4 إصابات، وبيش 3 إصابات، وأبو عريش إصابتين، وصبيا إصابة واحدة، والدائر إصابة واحدة، والعارضة إصابة واحدة، والطوال إصابة واحدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1726 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1220 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 489 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 4301 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 150292 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 95764 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1184 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 53344 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1941 حالة.

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