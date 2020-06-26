545 إصابة بـ كورونا في عسير وخميس مشيط تتصدر ومحايل 36 حالة

المواطن - محمد الغبيشي - عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة عسير.

حالات الكورونا في عسير:

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط 274 حالة، وأبها 58 حالة، وأحد رفيدة 42 حالة، ومحايل عسير 36 حالة، وبيشة 29 حالة، ووادي بن هشبل 26 حالة، والنماص 15 حالة، ورجال ألمع 12 حالة، والمجاردة 10 حالات، وسراة عبيدة 7 حالات، وتنومة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وتثليث 6 حالات، وبللسمر 5 حالات، وظهران الجنوب 5 حالات، وبارق 3 حالات، والبشائر حالتين، وتبالة حالتين، والقحمة حالة واحدة.

تعافٍ ووفيات:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 545 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2230 حالة، فيما سجلت الوفيات 13 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 3158 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3938) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2589) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (174577) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (120471) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

عودة الحياة لطبيعتها:

وكانت السعودية سمحت بعودة الحياة لطبيعتها إلى ما قبل فرض منع التجول، فيما لفت متحدث الصحة إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد 29 شوال.

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