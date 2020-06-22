بتوجيه ولي العهد .. تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض بـ نيوم

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بتحقيق رؤية المملكة 2030 ونجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بها، والتي تسير بخطى ثابتة وقوية، سواء في منطقة تبوك أو في بقية مناطق المملكة.
فيديو | أمير #تبوك: #ولي_العهد وجه بتخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض بـ #نيوم#الإخبارية pic.twitter.com/t1ksqCpEYQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2020
جاء ذلك خلال تسليمه اليوم بديوان الإمارة الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.
وأوضح أن توجيهات ولي العهد جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، بالإضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات.
وأكد أمير منطقة تبوك أن حرص المواطنين على بلادهم واللحمة التي بينهم تشكلت بفضل الله ثم بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شريعة الله، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.
وفي نهاية اللقاء سلم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله.
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الله يجزيهم كل خير قيادة راشدة وشعب يستحق