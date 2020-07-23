آخر تطورات أزمة وليد أزارو والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

وصلت المفاوضات بين وليد أزارو وإدارة نادي الاتفاق إلى طريق مسدود، بعدما رفض المهاجم المغربي تمديد عقده حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الاتفاق يرفض طلب أزارو

وكان وليد أزارو قد تغيب عن تدريبات الاتفاق الجماعية بعد نهاية إعارته، وتواجد في إحدى الصالات الخاصة في مدينة الأحساء من أجل مواصلة تدريباته الانفرادية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغادر المغربي الدولي إلى بلاده بعد فشل محاولات إدارة الاتفاق معه؛ لتمديد عقده الذي انتهى يوم 30 يونيو الماضي، وإكمال مباريات الموسم الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “طلب أزارو إلغاء تخفيض 50% من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا”.

وتابعت: “هددت إدارة الاتفاق المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي لنادي الاتفاق خالد الناصر: “الإدارة الاتفاقية كانت حريصة على التمديد مع المغربي ولكن مطالباته كانت خرقًا لقوانين اتحاد القدم، ورابطة دوري المحترفين، ولن نميز لاعبًا على لاعب آخر”.

وليد أزارو

وانضم وليد أزارو صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، وظهر بشكل مميز مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وظهر أزارو بشكل مميز مع الاتفاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع آخر خلال 497 دقيقة لعب، وصنع 7 فرص تهديفية، وقام بـ91 تمريرة ناجحة، وكان له 7 تسديدات على المرمى، ونجح في الحصول على ركلة جزاء.



