آخر تطورات علاج عبدالله المعيوف

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال اليوم الخميس، عن آخر تطورات علاج الحارس عبدالله المعيوف من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي للفريق الهلالي عبر “تويتر” أن عبدالله المعيوف خاض جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، ثم تلاها تدريبات تأهيلية بالكرة.

المعيوف يجدد ولاءه لـ الهلال

وأعلن نادي الهلال، يوم 21 فبراير الماضي، عن تجديد عقد حارسه الدولي عبدالله المعيوف لمدة 3 سنوات، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

ونشر الهلال في حسابه الرسمي في “تويتر” فيديو قائلًا عنه: “المعيوف هلالي أول وتالي”.

وكان عبدالله المعيوف تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية وبعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 مع المنتخب السعودي؛ بسبب زيادة وزنه التي كانت واضحة بمباراة السعودية وروسيا في اللقاء الافتتاحي لمونديال 2018، لكن سرعان ما استعاد المعيوف ثقته ومستواه من جديد بقيادته الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا 2019 واحتلال المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

الهلال يتصدر الدوري

ويتصدر نادي الهلال حاليًا بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، أشعل الجمهور الرياضي السعودي “تويتر” بوسم مثير وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اقتراب نادي الهلال من ضمّ اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بدلًا من النصر.

ودشن الجمهور الرياضي وسم “سحبة عبدالفتاح على النصر” في إشارة منهم إلى أن الهلال سينجح في ضم اللاعب بسبب قدرته على إقناع عسيري بالانضمام لبطل آسيا كما أن الهلال كان أذكى في حسم الصفقة عن النصر وفقًا لـ آرائهم.

وأصبح يحق لأزرق العاصمة التفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري بمجرد دخوله الفترة الحرة التي بدأت من يوم 10 يوليو الجاري.



