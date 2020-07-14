آلية القبول في جامعة الجوف

المواطن - الرياض

بدأت جامعة الجوف في تلقي طلبات التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

موعد القبول في جامعة الجوف

وقالت جامعة الجوف إن التقديم يتم عبر بوابة الجامعة الإلكترونية (هنا) ابتداءً من الثلاثاء 23 / 11 / 1441 هـ الموافق 4 / 07 / 2020 م، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 29 /11 / 1441 هـ الموافق 20 / 07 / 2020 م.

موعد إعلان نتائج المرشحين

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية وإشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الخميس 9 / 12 / 1441هـ الموافق 30/07/2020م موعدًا لنهاية تثبيت طلب القبول وإغلاق القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: (هنا)، وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الواتس آب: 0146542401.

11328 معاملة إلكترونية

وفي سياق آخر نفذت جامعة الجوف منذ قرار تعليق الحضور لمقار العمل والتحول الإلكتروني 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري شملت أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وأوضح المشرف على عمادة الموارد البشرية الدكتور ناصر العتيبي، أن إجمالي العمليات المنفذة على الوظائف والدرجات بلغت 1446 معاملة، فيما بلغت العمليات الخاصة بالإجازات 619 معاملة، ووصل إجمالي الحركات الإدارية 3332 معاملة، وعدد عمليات إجراءات السفر 191 معاملة.

وأضاف الدكتور العتيبي، أن إجمالي عمليات الابتعاث المنفذة بلغ 120 معاملة، كما وصلت عمليات المسيرات الإفرادية 834 معاملة، وإجمالي عمليات الاستحقاقات والحسميات 4786 معاملة إلكترونية.



