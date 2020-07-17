المواطن - مروة نبيل

يُعد البيروفي أندريه كاريلو واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سواء في الموسم الرياضي الماضي أو الحالي.

أندريه كاريلو

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام كاريلو مع الهلال الموسم الماضي والحالي، حيث شارك في 59 مباراة، وساهم في تسجيل 26 هدفًا.

ولعب أندريه كاريلو 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

وشارك النجم البيروفي في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، وساهم في هز الشباك 12 مرة، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلها.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.

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