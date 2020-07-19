أبطال آسيا: محمد نور لا يعرف المستحيل

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور.

عفوًا @FARISf9 ☺️@MohamedNoor_N18 لا يعرف المستحيل 💪 نسترجع معكم هذا الهدف ⚡

لكن بطريقتنا الخاصة 😉 pic.twitter.com/8QbMRPvxnb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 19, 2020

نور لا يعرف المستحيل:

ونشر حساب البطولة مقطع فيديو بطريقة مميزة لنجم نادي الاتحاد محمد نور أثناء تسجيله لهدف رائع، مصحوبًا بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض الذي انهال بالإشادة على مستوى اللاعب وإحرازه لهدف مستحيل.

وعلق حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على مقطع الفيديو قائلًا: “عفوًا فارس عوض.. محمد نور لا يعرف المستحيل، نسترجع معكم هذا الهدف لكن بطريقتنا الخاصة”.

كما قام حساب دوري أبطال آسيا الرسمي باللغة الإنجليزية بنشر المقطع ذاته، وعلق قائلًا: “نعيدك إلى نسخة عام 2009، عندما كان محمد نور في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب لنادي الاتحاد”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2009، وواجه بوهانغ ستيلرز ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف، وأحرز محمد نور هدف العميد الوحيد في الدقيقة 74.

محمد نور:

ويُعتبر نجم محمد نور، واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد باللقب القاري مرتين.

وسبق أن وضعه الاتحاد الآسيوي ضمن أساطير الكرة السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا؛ نظرًا لتألقه اللافت مع العميد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



