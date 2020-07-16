أبطال آسيا يستعيد ذكرى ثلاثية الهلال في السد

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره السد القطري.

⁧#خميس_الذكريات⁩ يعود بنا إلى عام 2010 🔙 ثنائية من ⁦@Y20⁩ 🏹

نيفيز 🇧🇷 أكمل الثلاثية ⚽️⚽️⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ 🇸🇦 يهزم ⁦@AlsaddSC⁩ 🇶🇦 على أرضه وبين جماهيره ⚪️🔵 pic.twitter.com/QrUfClPQjz — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 16, 2020

دوري أبطال آسيا 2010

ونشر حساب البطولة الرسمي مقطع فيديو لأهداف مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2010، والتي شهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم الذين نجحوا في حسم المواجهة بثلاثية دون رد.

وعلق حساب دوري أبطال آسيا على الفيديو قائلًا: “خميس الذكريات يعود بنا إلى عام 2010.. ثنائية من ياسر القحطاني ونيفيز أكمل الثلاثية.. الهلال يهزم السد القطري على أرضه وبين جماهيره”.

الهلال ضد السد

وتواجد الهلال والسد القطري معًا في المجموعة الرابعة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2010 مع ميس كرمان الإيراني والأهلي الإماراتي، وتمكن الزعيم من الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التأهل آنذاك بعد تعادله سلبيًا مع السد، فيما ودع الفريق القطري دوري أبطال آسيا 2010.

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