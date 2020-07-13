أبطال الدفاع الجوي يصدون عدوان الحوثي.. تدمير طائرات مسيرة وإسقاط صواريخ باليستية

المواطن - الرياض

يوماً بعد يوم تثبت قوات الدفاع الجوي السعودية كفاءتها وقدرتها على حماية أجواء المملكة واقتناص مقذوفات الحوثيين التي تستهدف الأعيان المدنية في عدوان ممنهج ومتعمد يدل على فشل الميليشيا الإرهابية في الميدان، وتبحث عن انتصارات وهمية من خلال توجيه طائراتها المسيرة وصواريخها الباليستية نحو الأعيان المدنية.

وأشاد المواطنون بيقظة وبراعة رجال قوات الدفاع الجوي في الذود عن حياض البلاد في جميع الأوقات وفي كافة المناطق.

تدمير طائرات الحوثي

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي قد صرح مساء أمس أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير (٧) طائرات بدون طيار وعدد (٤) صواريخ باليستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

تدمير صواريخ باليستية

في سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير عدد (٢) صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



