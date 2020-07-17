أحمد موسى مع النصر.. 48 مباراة وساهم بـ21 هدفًا

المواطن - مروة نبيل

ظهر المهاجم النيجيري الدولي أحمد موسى بشكل جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أن الجماهير كانت تتوقع منه المزيد والمنافسة على لقب الهداف باستمرار.

أرقام أحمد موسى

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام أحمد موسى مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي والحالي، حيث شارك في 48 مباراة وساهم في تسجيل 21 هدفًا.

ولعب أحمد موسى 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث أحرز 7 أهداف وصنع مثلها.

ولم يظهر المهاجم النيجيري بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة مع النصر، وساهم في إحراز 7 أهداف فقط، سجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وحقق مهاجم نادي النصر رقمًا سلبيًا بعد تراجع مستواه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل تعاقد النصر مع أحمد موسى، أكدت الأرقام تميزه هجوميًا، حيث خاض 265 مباراة مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها بمعدل 20314 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 77 هدفًا، وصناعة 47 هدفًا.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.



