أدلة على إصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

المواطن - متابعة

حذر علماء، اليوم الأربعاء، من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث أشارت أدلة جديدة إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

ووصفت دراسة، أجراها باحثون في جامعة لندن، 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويعزز البحث دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

وقال مايكل زاندي، من معهد علم الأعصاب في جامعة لندن، الذي شارك في الإشراف على الدراسة: “سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بالجائحة- قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918”.

وكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين، إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.

وفي دراسة جامعة لندن، المنشورة في مجلة “برين”، جرى تشخيص إصابة 9 مرضى يعانون من التهاب في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، وهو أكثر انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة فيروسية.