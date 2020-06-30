أرامكو تعلن أسعار البنزين بعد القيمة المضافة : بنزين 91 بـ 0.98 ريال

المواطن - الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، ومن 1 إلى 10 يوليو.
وقالت أرامكو وفقاً لخبر عاجل بثته الإخبارية : إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر.
وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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لا قيمه المضاف 5% افضل
احنا كيف نقدر نعيش 15% حرام والله
حسبي الله ونعم انا بلا وظيفه ولا حاجه متزوج وعندي طفلين فوق هذا كله كل ماقدم قالو خبرة طيب عندي خبرة بشهادتي الدبلوم ٤ سنوات قالو جيب اورقك ونرد عليك واروح اقدم وظيفه ثاني قالو لاتوجد خبرة في نفس المجال طيب من وين اجيبلك خبرة وانا ماتوظفت والشركات يلي خلتني فوق ٤ او٥ سنوات اشتغل فيها واكون نفسي واستاجر بيت واشتري سيارة وفجأة احصل نفسي من مستفيدي ساند ليه عشان انا من ضمن المفصولين المضلومين يلي بمدية الملك عبدالله الاقتصادية ببيش في يوم اسود بدايت رمضان ٢٠١٩ حتى العيد ماتعيدت حسبي الله ونعم الوكيل العيب مو فينا العيب في وزير… قراءة المزيد ..
اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك