أرسنال ضد ليفربول .. بطل الدوري الإنجليزي يسقط بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أرسنال ضد ليفربول، منذ قليل، بسقوط الريدز بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ الشوط الأول سريعًا، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي الريدز، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في مباراة أرسنال ضد ليفربول.

الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليفربول:

وتمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من إحراز الهدف الأول للريدز، بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليفربول، بعد عرضية متقنة من اللاعب الاسكتلندي أندي روبيرتسون.

وتراجع أداء الريدز، بعد ذلك في مباراة أرسنال ضد ليفربول، مما جعل الأرسنال يقوم ببعض المحاولات الهجومية الخطيرة من أجل إحراز هدف التعادل.

وعند حلول الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليفربول، تمكن اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت من إحراز هدف التعادل للجانرز مستغلًّا تمريرة خاطئة من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليفربول، نجح اللاعب ريس نيلسون في تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال بالدقيقة الخامسة والأربعين من تمريرة جيدة من الفرنسي لاكازيت مستغلًا خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليفربول، بتقدم الأرسنال بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني من مباراة أرسنال ضد ليفربول:

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة أرسنال ضد ليفربول، هدأ الأداء بين الفريقين، حيث سنحت فرص قليلة لـ ليفربول من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت مباراة أرسنال ضد ليفربول، بفوز الجانرز بثنائية مقابل هدف، ليتجمد رصيد ليفربول عند 93 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد أرسنال 53 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباراة أرسنال ضد ليفربول، أُقيمت على ملعب الإمارات، معقل الأرسنال في العاصمة البريطانية لندن.



