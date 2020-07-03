أرسنال يرغب في إنقاذ جريزمان من جحيم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الأرسنال يُفكر في التعاقد مع جريزمان، الذي يُعاني من الجلوس كثيرًا على دكة بدلاء نادي برشلونة.

ولن يمانع أرسنال رحيل كل من الفرنسي ماثيو جويندوزي والجابوني إيمريك أوباميانج إلى برشلونة، مقابل ضم جريزمان في الميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، أطلق الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي برشلونة تصريحًا ناريًّا، وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وكان المدرب كيكي سيتيين المدير الفني للبارشا، قرر إشراك جريزمان عند حلول الدقيقة التسعين من عمر المباراة، ضد الأتلتيكو.

جريزمان يشعر بالإهانة في برشلونة:

وخلال تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية بعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، أكد جريزمان أنه شعر بالإهانة، وذلك بعد أن شارك عند حلول الدقيقة التسعين في المباراة، مضيفًا أنه يريد الحصول على فرصة.

وأشار جريزمان إلى أنه لم يكن يتوقع أن يُعامل مثل هذه المعاملة بعد انضمامه إلى البارشا.

وكان جريزمان انضم إلى برشلونة في صيف 2019، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد.

برشلونة يتحرك لمنع ميسي من الرحيل:

وفي سياق آخر، تحركت إدارة نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، وذلك لمحاولة إثناء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قراره بالرحيل عن صفوف البارشا في صيف العام المقبل.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن إدارة برشلونة قررت التحرك والتفاوض مع الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري لتولي مسؤولية تدريب نادي برشلونة خلفًا لـ كيكي سيتين، ومن أجل العمل على إراحة ميسي في الملعب.

وحول نفس الموضوع، ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن برشلونة نجح في التوصل لاتفاق مع تشافي لتدريب البارشا بدءًا من صيف 2021 مع الحصول على راتب سنوي قيمته أربعة ملايين ونصف المليون يورو.

وكان ميسي صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في موسم 2003/ 2004 ونجح وقتها في كتابة اسمه في قائمة أعظم من لمس كرة القدم، كما سبق له التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، في ست مناسبات.

وفي وقت سابق، أشار كريستيان مارتن، الصحافي بشبكة فوكس الأمريكية، إلى أن ميسي سيغادر إلى مانشستر سيتي بعد رحيله عن البارشا.

وأضاف مارتن إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي تواصل مع ميسي لإقناعه بالانضمام إليه في حال قرر مغادرة برشلونة.