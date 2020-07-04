أرسنال يُحقق الفوز الثالث تواليًا على حساب وولفرهامبتون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، منذ قليل، بفوز الجانرز بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون:

وبدأ الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، بضغط هجومي من قبل الجانرز، الذي سعى لإحراز الهدف الأول، مستغلًّا تراجع فريق وولفرهامبتون ولكن دون جدوى.

وعند حلول الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب ساكا من إحراز الهدف الأول للجانرز لينتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون بتقدم النادي اللندني بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون:

وفي الشوط الثاني من لقاء أرسنال ضد وولفرهامبتون، حاول فريق وولفرهامبتون مباغتة أرسنال، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وعند حلول الدقيقة السادسة والثمانين، تمكن الجانرز من إحراز الهدف الثاني في مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بطريقة جميلة.

وبعد نهاية مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، نجح الأرسنال في تحقيق الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على ساوثهامبتون ونوريتش سيتي ثم التغلب على وولفرهامبتون في مباراة اليوم السبت.

وأصبح رصيد الجانرز بعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، 49 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 52 نقطة في المركز السادس.

وقبل إقامة مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، كان المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قرر استبعاد اللاعب الألماني مسعود أوزيل لأسباب فنية، كما غاب الفرنسي ماتيو جويندوزي عن المباراة لأسباب تأديبية.