أزمات الأهلي تخدم مصالح 4 أندية

المواطن - محمد سمعه

يُعاني النادي الأهلي من أزمة عدم وجود استقرار في الفريق الكروي الأول، بجانب وجود أزمة مالية متعلقة بتأخر مستحقات اللاعبين التي لم تُعطَ لهم من إدارة الرئيس عبدالإله مؤمنة.

ومرّ الأهلي بأزمة، بسبب عدم قدرته على إقناع اللاعب عبدالفتاح عسيري بتجديد عقده مع الراقي، وسط وجود اهتمام قوي من الهلال والنصر بالتعاقد معه.

أما الأزمة الثانية فهي وجود احتمالية كبيرة لرحيل اللاعب سلمان المؤشر عن صفوف الأهلي وسط وجود اهتمام من ناديي الشباب والاتحاد للتعاقد معه.

الأهلي لم يُفاوض المؤشر للتجديد:

ولم تدخل إدارة الأهلي مؤخرًا في أي مفاوضات لتجديد عقد سلمان المؤشر.

وكان سلمان المؤشر انضم لـ الأهلي في صيف 2014، ولعب 21 مباراة مع الراقي بموسم 2019/ 2020، نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين.

وكان الأهلي أصدر أمس الثلاثاء بيانًا أوضح فيه حقيقة فسخ مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وأكدت إدارة الأهلي، في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها قامت بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالنجم دجانيني خلال الفترة الماضية، ولا صحة على الإطلاق لتراكم رواتب تجيز له فسخ تعاقده.

وأوضحت إدارة النادي الأهلي أن مستحقات دجانيني المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد كافة رواتب ومستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يلجأ لـ القانون: وأشارت إدارة النادي إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية النظامية اللازمة، لحفظ الحقوق التعاقدية مع دجانيني تافاريس وكافة اللاعبين المتعاقدين مع الراقي. ولفتت “الرياضية” إلى أن نجم الرأس الأخضر فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تأخر حصوله على مستحقاته المالية. وقال وكيل أعماله، بيدرو كورديرو خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: إنهم فسخوا عقد موكله مع النادي الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، مشددًا على أنهم أبلغوا “فيفا” بفسخ العقد. وكان الأهلي سقط في فخ التعادل وديًّا ضد نادي جدة، اليوم الأربعاء بهدف لكل فريق في إطار الاستعدادات لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.



